Росія збільшила ракетні удари по енергосистемі України – британська розвідка

Ключовою метою російських масованих ракетних ударів по території України є завдання широкомасштабної шкоди енергорозподільній мережі.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише «Європейська правда«.
З 10 жовтня Росія підтримує підвищений темп нанесення далекобійних ударів по цілях на території України, зазначається в повідомленні.
Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу «поверхня-поверхня» і поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами «Шахед-136».
«Оскільки з серпня Росія зазнає невдач на полі бою, вона, найімовірніше, виявляє більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до українських військових об’єктів», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Вашингтоні вважають неправдою заяви Тегерану про те, що Іран нібито не передавав Росії дрони-камікадзе, і переконані, що проти України використовують саме їх.
Неофіційно повідомлялося, що США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет.
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