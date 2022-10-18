Прем’єрка Британії вибачилася за помилки

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс вибачилася за помилки, яких вона припустилася в перші кілька тижнів роботи, але наполягає на тому, що поведе Торі на наступні загальні вибори.

Про це вона сказала в інтерв’ю ВВС, пише «Європейська правда».

Виступаючи вперше після того, як майже всі податкові скорочення, оголошені в міні-бюджеті минулого місяця, були скасовані, Трасс сказала: «Я визнаю, що ми зробили помилки».

«Я шкодую про ці помилки, але я їх виправила. Я призначила нового міністра фінансів, ми відновили економічну стабільність і фіскальну дисципліну. Тепер я хочу продовжити роботу для суспільства. Ми були обрані з конкретним маніфестом у 2019 році, і я хочу продовжувати виконувати його», — сказала вона.

Коментуючи заклики кількох депутатів-консерваторів до відставки, Трасс сказала, що вона зосереджена на «виконанні завдань для британської громадськості».

«Ми переживаємо важкі економічні часи; ми переживаємо різні міжнародні часи з війною, яка ведеться в Україні. Зараз саме час зосередитися на виконанні зобов’язань, переконатися, що ми виконуємо наш енергетичний пакет», — сказала вона.

Трасс сказала, що «залишається на своїй посаді», тому що її «обрали для того, щоб вона працювала на благо цієї країни», додавши: «Я поведу консерваторів на наступні загальні вибори».