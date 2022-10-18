Правильный выбор матраса: советы и секреты

Желание ощущать по утрам прилив сил и бодрости требует внимательного отношения к выбору матраса для своего ложа.

Размер имеет значение

Купить недорого матрас с оптимальным соотношением цены и качества в наши дни несложно. Первое, что следует сделать выбирая в каталоге https://magdek.com.ua/matrasi/nedorogie-matrasi/, — это определиться с его размером. Длина изделия должна быть на 10-15 см больше роста самого высокого из отдыхающих на нем. Обычно длина стандартных изделий варьируется в промежутке между 190 и 200 см, варианты с другими размерами выполняются на заказ. Что же касается ширины, то ее следует подбирать в соответствии с шириной кровати (односпальной, полуторной, двуспальной). Толщину модели определяет материал наполнителя, наличие пружин. Если вы предпочитаете беспружинный вариант, то данный параметр должен колебаться в пределах 15-18 см. Перед покупкой обратите внимание на максимальную нагрузку, указанную в инструкции по эксплуатации изделия. Как правило, предельная нагрузка указывается на каждое спальное место.

Материал изготовления и конструктивные особенности

Матрасы в Киев и не только сегодня предлагаются в различных модификациях, что позволяет каждому покупателю выбрать оптимальный вариант. Об ортопедической продукции в Интернете можно найти много полезной информации, поэтому в данном материале остановимся на других видах матрасов, доступных покупателям.

Ватные матрасы

Мягкие и недорогие классические ватные модели, известные соотечественникам еще со времен СССР, и сегодня пользуются среди потребителей значительным спросом. Среди их преимуществ следует выделить:

доступную стоимость;

легкий вес;

экологичность, что исключает проявление аллергических реакций;

универсальность применения (такое мобильное изделие можно использовать во время отдыха на природе, в целях организации пространства для детских игр и т. д.);

низкую теплопроводность.

Полиуретановые матрасы

Основным достоинством изделий из пенополиуретана являются их превосходные ортопедические характеристики. Такие модели отличаются практичностью, функциональностью и долговечностью. Выпускаются они с разным уровнем жесткости, что позволяет каждому потребителю выбрать вариант в соответствии со своей комплекцией и индивидуальными предпочтениями. Матрас из пенополиуретана эластичный и упругий, поэтому он отлично поддерживает тело человека во время сна, обеспечивая качественный отдых. Ячеистая структура материала гарантирует отличный воздухообмен и гигиеничность. Многие покупатели интернет магазина «Магдек» предпочитают данный вариант по причине идеального соотношения цены и качества.