У Києві сталися вибухи, у Броварах працює ППО США поки не помічають у Білорусі нічого, що може змінити хід війни в Україні » На участь у Євробаченні від України зголосилось майже 300 учасників Суспільне Мовлення отримало 384 заявки від 299 учасників на Національний відбір на конкурс Євробачення-2023 Про це повідомляє «Суспільне». «Дрони, ракети, прильоти, новини з фронту, волонтерські збори, обмін полоненими, концерти в бомбосховищах, героїзм та зради, ейфорія та страждання – у такій Україні відбувається цей відбір до Євробачення-2023, яке пройде у Ліверпулі замість Києва, Львова, Одеси чи Дніпра. Багато музикантів на емоційному дні, багато – за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. І незважаючи ні на що, на момент завершення прийому маємо більш як 300 заявлених пісень… Це яскравий приклад налаштованості наших людей на конструктив, надію. Вдячний усім за заявки», — підкреслив музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoбой). Лонглист учасників оголосять до кінця жовтня. Як повідомлялось, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги Kalush Orchestra в Турині цього року через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки. Гранд-фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.