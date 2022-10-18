 
«  
  »

На Півдні ЗСУ завдали 11 авіаударів по ворогу та виконали понад 250 вогневих завдань артилерією

російська техніка

На південних рубежах захисту українські підрозділи завдали ударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь»

За повідомленням командування, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивних снаряди системи залпового вогню «Смерч» випустив по сільськогосподарських територіях. Цього разу обійшлося без жертв.

З важкої артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя – без людських втрат.

Крім того, авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

ОК «Південь» має підтвердження про втрати ворога у кількості 22 осіб, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці «Акація», зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2» та 3 одиниць авто-бронетехніки.

Крім того, знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю «Мста-С» і РСЗВ «Град», 4 одиниці авто-бронетехніки.

18 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  