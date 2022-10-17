VBet промокод: основна інформація

Приблизно п’ять років тому на базі букмекерської платформи VBet був створений покер-рум VBet Poker. З того часу в покерній кімнаті встигло зіграти безліч гравців, проте деякі з них отримали певні переваги завдяки використанню промокодів. Дізнатись усю інформацію про VBet промокод можна тут: https://cardmates.ua/vbet_promokod_de_znajty_i_yak_zastosuvaty

Проте де ці гравці взяли промокод? Що це таке та яку функцію виконує? І найголовніше: як його застосовувати? Відповіді на всі запитання можна знайти у цьому матеріалі.

Навіщо потрібні промокоди на VBet Poker

Промокодом є послідовність чисел, літер, або їх комбінація у певному порядку. Отримавши такий VBet bonus code, користувач руму відкриває для себе додаткові можливості і переваги.

Найчастіше за промокодом можна отримати бонус до зробленого депозиту. Інколи при введенні бонус-коду нараховуються безкоштовні спортивні ставки, або обертання в слотах онлайн-казино (фріспіни).

Також при введенні промокоду гравці можуть відкрити собі доступ до фріролу (безкоштовного турніру) чи спеціального івенту, який доступний лише обраним.

Ну і останнє, що можна отримати за використання бонус-коду, – це турнірні гроші, або ігрові кошти, які можна витрачати на кеш-гру.

Промокоди бувають двох типів: для щойно зареєстрованих та для гравців, що регулярно грають у покерній кімнаті. Однак варто зауважити, що не всі пропозиції по бонус-кодам діють повсякчас. Термін придатності деяких з них може бути обмеженим.

Як використовувати VBet bonuscode у покер-румі

Для того, щоб активувати бонус за промокодом на ВБет Покер, слід виконати простий алгоритм дій:

Зареєструватися у покерній кімнаті та увійти в обліковий запис. Далі покеристу треба натиснути на кнопку “Каса” у правому верхньому куті екрану.

У вікні, що з’явиться, користувач повинен обрати вкладку під назвою “Бонуси” та знайти поле для введення промокоду

. Після цього достатньо ввести обраний бонус-код і натиснути на “Застосовуються”.

При використанні промокоду користувачу рекомендовано звернути увагу на те, чи є якісь додаткові умови. Деякі з них можуть мати обов’язковий пункт, накшталт поповнення депозиту.

Обов’язково слід брати до уваги той промокод, який публікують лише на одному окремому ресурсі. Часто, щоб застосувати код, треба обов’язково зареєструватись за партнерським посиланням.

Де гравцю покерної кімнати взяти промокод VBet

Покеристи мають різні джерела бонус-кодів, проте переважна більшість із них є доступними простому користувачу Інтернету.

Тож де взяти промокод ВБет Покер та до яких джерел варто звернутись? Давайте розглянемо основні:

Офіційний сайт (в описах до різноманітних акцій)

(в описах до різноманітних акцій) Афілейти (промокоди від партнерів покер-руму, що займаються його рекламою і т.д.)

(промокоди від партнерів покер-руму, що займаються його рекламою і т.д.) Покерні сайти (на форумах, блогах та інших подібних покерних ресурсах дуже часто можна знайти бонус-коди)

(на форумах, блогах та інших подібних покерних ресурсах дуже часто можна знайти бонус-коди) Розсилка ел.поштою або соц.мережі (на офіційних сторінках соціальних мереж покерної кімнати, або у отриманій розсилці на email часом є інформація про промокоди).

В деяких випадках промокоди можуть надходити через СМС-розсилку, проте такі ситуації трапляються доволі рідко.

VBet бонус: що потрібно знати

Як уже було сказано вище, користувачам покерної кімнати слід ретельно вивчити умови застосування промокодів ВБет Покер.

Окрім умов обов’язкового депозиту та реєстрації за партнерським посиланням, є також ті підводні камені, які від самого початку можна не помітити.

Якщо гравець отримав бонус при поповненні депозиту, то найчастіше його треба відіграти. Також є відіграш у отриманих фріспінів. Середній вейджер зазвичай складає х30, проте все залежить від кожного окремого бонусу. Таке обмеження є у використанні фрібетів, що були отримані за промокодом.

Найважливіший аспект, який точно не варто пропускати, – це термін дії промокоду. Неодноразово траплялися випадки, коли гравець скаржився до служби підтримки покер-руму щодо непрацюючого бонус-коду. Та виявилося, що користувач не звернув увагу на те, що термін придатності промокоду уже вийшов.

Джерело: https://cardmates.ua/