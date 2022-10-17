У Києві все ще лунають вибухи, в небі «Шахеди»

Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи — росіяни атакували дронами-камікадзе.

Джерело: УП, мер столиці Віталій Кличко, голова ОП Андрій Єрмак

Деталі: Як повідомив Кличко, був вибух у Шевченківському районі — в середмісті столиці. Всі служби прямують на місце.

Кличко повідомив, що ще один вибух також був в Шевченківському районі.

Єрмак підтвердив, що місто росіяни атакували дронами-камікадзе.

За словами Кличка, в результаті атаки дронами в нежитловій будівлі в Шевченківському районі спалахнула пожежа. Працюють пожежні підрозділи.

Також ушкоджені кілька житлових будинків.