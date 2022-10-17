Путін використає припинення вогню для підготовки до наступу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації, яку Путін може отримати, щоб підготуватися до майбутньої агресії проти України.

Україна має опиратися спокусі заморозити лінії бойових дій таким чином, щоб не дозволити створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії.