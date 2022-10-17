На півдні співвідношення втрат України й РФ – 1 до 6,5

На даний час співвідношення втрат українських і російських військ на півдні України складає приблизно 1 до 6,5.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook з посиланням на командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука

Деталі: Маляр зазначила, що стала свідком, як Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Зокрема, він «розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога».

Дослівно Маляр: «Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись».

За словами командувача, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки, треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі».

Що передувало: За даними Генштабу, російські окупанти станом на 16 жовтня вже втратили щонайменше 65 тисяч своїх військових в Україні.