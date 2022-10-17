Британія може скасувати норму, яка унеможливлює відставку уряду

У Британії можуть переглянути норму, згідно з який прем’єрці Ліз Трасс не може бути висунуто вотум недовіри.

Як повідомляє «Європейська правда», про це ВВС заявив високопоставлений депутат-консерватор сер Джеффрі Кліфтон-Браун.Серед іншого, він є скарбником Комітету 1922 року, який відповідає за проведення конкурсів лідерства торі

За його словами, ця норма може бути скасована у випадку, якщо цей крок підтримує достатня кількість депутатів від Торі. «Звичайно, у нас є повноваження змінити правила», — сказав сер Джеффрі Кліфтон-Браун,

Вотум довіри може бути викликаний, якщо 15% депутатів-торі надішлють листи з проханням провести таке опитування. Однак, оскільки Трасс стала лідером лише у вересні, чинні правила забороняють проводити таке голосування до вересня 2023 року.

За словами Кліфтон-Брауна, зміна правил є «дуже серйозним кроком», а тому його має підтримати «переважна більшістю» депутатів-консерваторів.