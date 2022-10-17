«Євробачення 2023»: колишня дружина Dzidzio відправила пісню на нацвідбір

Про це Slavia написала в своєму Instagram.

Колишня дружина українського співака та актора Dzidzio співачка Slavia планує взяти участь у національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення 2023».

«Пісню написала, відправили на нацвідбір. Чекаю на результати», – написала співачка.

Прийом пісень на участь у нацвідборі закінчився 15 жовтня. Музичним продюсером нацвідбору цього року став український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой). Склад та журі фіналу нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу «Євробачення» визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

Серед правил національного відбору є оновлення. Зокрема, мова пісні може будь-якою, окрім російської.

Фінал національного відбору на «Євробачення-2023» відбудеться у грудні у Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та діджитал-платформах Суспільного.

Slavia – українська співачка, викладає вокал. У 2013 році після тривалих стосунків вона одружилася з Dzidzio. У квітні 2021 року Dzidzio заявив, що вони з дружиною мають намір розлучитись.