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ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи — генерал США Ходжес

Бен Ходжес

Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил, що атакують

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська», — зазначив Ходжес.

На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче.

«Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими», — зауважив Ходжес.

16 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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