ЗСУ ліквідували 65 тисяч російських вояк

Російські окупанти станом на 16 жовтня вже втратили щонайменше 65 тисяч своїх військових в Україні.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2529 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
- артилерійських систем – 1589 (+7) од,
- РСЗВ – 365 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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