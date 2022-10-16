Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню Використання росіянами тактичної ядерної зброї малоймовірне — генерал Ходжес » Внесені зміни до військової доктрини Казахстану Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін до військової доктрини країни Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану. Зокрема, у новій доктрині передбачено «збільшити бойовий потенціал сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента військової організації держави» завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєння, військової техніки та запасів матеріальних засобів на стратегічних напрямках. Також у збройних силах Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу. Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.