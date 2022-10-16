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Внесені зміни до військової доктрини Казахстану

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін до військової доктрини країни

Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.

Зокрема, у новій доктрині передбачено «збільшити бойовий потенціал сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента військової організації держави» завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєння, військової техніки та запасів матеріальних засобів на стратегічних напрямках.

Також у збройних силах Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу.

Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.

16 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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