Повноцінний антидронний купол над Києвом з’явиться за 2 роки

Про це сьогодні, 15 жовтня, в етері телеканалу FREEДОМ заявив радник мера української столиці Юрій Зозуля.

Повідомляється, що він наголосив на тому, що Україна увійшла до нового етапу сучасної війни. Тому створення таких куполів стало потребою, адже збитки, які завдають ударні безпілотники, стали порівнянними з ракетними ударами.

«Тому створення подібного купола, передусім над столицею, це взагалі унікальна річ для всього світу. Тобто якщо ми маємо багаторічну, скажімо так, з минулого століття, систему протиракетних оборон, протиповітряних. Ми захищалися від літаків, від ракет балістичних ракет, ракет середньої дальності, великої дальності. Але тепер ми маємо новий виклик, з яким зіткнувся весь світ», — зазначив Зозуля.

За його словами, у розробці проєкту беруть участь науковці із різних країн НАТО.

«Весь світ прийшов на допомогу Україні та створює новітню систему, яка не використовувалася ніде раніше. Вона тиражуватиметься не лише містами України, а й, я так думаю, по всьому світу. У проєкті беруть участь і британські, і канадські вчені. В принципі, долучається майже весь науково-технічний потенціал НАТО», — наголосив радник мера Києва.

Окрім цього, за словами Зозулі, на створення подібного повноцінного купола знадобиться два роки.

«Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол уже працює у Києві. Є особливо важливі об’єкти, які охороняються такими антидронними системами», — уточнив радник мера.