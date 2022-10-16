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Громадян Китаю закликають виїхати з України

Війна в Україні

МЗС Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «‎серйозну безпекову ситуацію»

Про це повідомляє Global Times у твітері.

«Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації людей, які потребують допомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Global Times — китайське видання, яке спеціалізується на висвітленні міжнародних новин. Власником газети є Центральний комітет Комуністичної партії Китаю.

16 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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