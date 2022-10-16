Громадян Китаю закликають виїхати з України

Про це повідомляє Global Times у твітері.

«Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації людей, які потребують допомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Global Times — китайське видання, яке спеціалізується на висвітленні міжнародних новин. Власником газети є Центральний комітет Комуністичної партії Китаю.