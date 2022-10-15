Ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць, інші боєприпаси та броньовані авто: деталі нового пакету військової допомоги США

Про деталі нового пакета повідомили в міністерстві оборони США.

«Сполучені Штати вже надали безпрецедентну допомогу Україні у сфері безпеки й продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоб забезпечити необхідну підтримку України», — зауважили в Пентагоні.

Уточнюється, що США передадуть Україні ракети для систем HIMARS, 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, 500 високоточних снарядів цього ж калібру, 5 тисяч снарядів для дистанційного мінування проти броньованої техніки.

Крім того, до пакета входять 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, протирадіолокаційні ракети HARMs, понад 200 багатоцільових броньованих авто HMMWV, стрілецька зброя та більш як 2 мільйонів набоїв, а також медичне приладдя.

У міноборони США підкреслили, що працюватимуть із союзниками й партнерами, аби задовольнити нові потреби України у протистоянні російській агресії.

Також нагадали, що з 2014 року Сполучені Штати виділили понад 20,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та приблизно 17,6 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.