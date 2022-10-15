Кованые перила для лестниц: опора и дизайн

Для удобства перила широко используются практически везде: в коттеджах, гостиницах, офисах, кафе, ресторанах, торговых центрах. Кованые перила играют не только функциональную роль, но и способны украсить помещение и придать ему оригинальности и подчеркнуть отличный вкус владельца. Мастера из “Первой Днепровской Кузни” занимаются художественной ковкой перил для различных по конструкции лестниц. Они удобны, практичны и безопасны и при этом имеют эксклюзивный вид.

Особенности изготовления

Существуют два основных метода для изготовления ограждений для лестниц: горячий и холодный. Первый осуществляется в специальной печи, где металл подвергается воздействию высокой температуры, а затем обрабатывается на молотах вручную или посредством штамповки. Холодный метод не требует специальной подготовки и выполняется с помощью специального станка, шлифовальной машинки и сварочного аппарата. Стоимость такого изделия будет значительно дешевле, но внешний вид будет более грубым по сравнению с тем, что изготовлен горячим методом.

Разновидности кованых перил

В зависимости от метода изготовления и самой конструкции перил, их разделяют на несколько видов:

сборные;

литые;

штампованные;

сварные.

Кованые перила также имеют разную конструкцию. По форме они могут быть:

маршевые;

угловые;

винтовые;

поворотные;

Касательно цветовых решений, для отделки кованых перил чаще всего выбирают темные оттенки, но конечно же, все зависит от индивидуальных предпочтений и стиля интерьера. К примеру, для помещений классического стиля или барокко, уместно выбирать темный цвет с элементами бронзы или золота. Для современного стиля лучше подобрать светлые кованые перила, которые особенно выигрышно будут смотреться с более темными ступенями. В целом кованые перила имеют ряд преимуществ перед другими материалами, о них поговорим ниже.

Преимущества кованых перил

В интерьерном решении кованые лестницы занимают достойное место и обладают массой положительных качеств:

высокая прочность;

долговечность и длительность эксплуатации;

универсальность и сочетаемость;

не нуждаются в особом уходе;

разнообразие;

широкий выбор декоративного покрытия.

Цена у любых кованых изделий достаточно велика, но наличие таких деталей в интерьере подчеркивает солидный статус его владельца. Единственное, что может негативно повлиять на внешний вид кованых перил – это их подверженность коррозии. Для того, чтобы защитить изделие, необходимо использовать финишное декоративное покрытие, которое способно защитить металл от контакта с водой и влагой. При обработке особое внимание нужно уделить местам срезов и торцам.