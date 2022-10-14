ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки, яку рашисти транспортували залізницею

На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.
«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються», — йдеться у звіті.
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