Більшість громадян Заходу проти поступок Росії через війну в Україні » ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки, яку рашисти транспортували залізницею На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті. «За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються», — йдеться у звіті. Російський агресор з початку доби, 14 жовтня, завдав по території України 3 ракетні та 10 авіаційних ударів.