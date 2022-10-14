 
 
  »

ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки, яку рашисти транспортували залізницею

українська артилерія

На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.

«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються», — йдеться у звіті.

  • Російський агресор з початку доби, 14 жовтня, завдав по території України 3 ракетні та 10 авіаційних ударів.
14 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  