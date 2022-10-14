Україна отримає від НАТО безпілотники, які допоможуть боротися з іранськими «шахідами»

Окрім нових систем ППО, Україна отримає також і безпілотники від НАТО, які допоможуть боротися з іранськими БПЛА, що використовує Росія. Про це Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу 13 жовтня.

«Україна чудово просувається вперед. Прогрес очевидний, зокрема на східному та південному напрямках. Україна отримає нові системи ППО, артилерійські системи, бронетехніку та інше. Зокрема, чотири потужні системи ППО вже виділено Україні. В рамках такого пакету допомоги Україна отримає безпілотники від НАТО, які стануть в опозицію до іранських дронів, що зараз руйнують інфраструктуру України», — заявив Столтенберг.