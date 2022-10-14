У ДТЕК розповіли про наслідки обстрілів Бурштинської ТЕС

Про це повідомили у компанії ДТЕК Енерго на запит «Еспресо.Захід«.

«У результаті обстрілів було пошкоджено не лише Бурштинську ТЕС на

Івано-Франківщині, але й Ладижинську ТЕС на Вінниччині та Придніпровську ТЕС на Дніпропетровщині. Ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємств, на окремих об’єктах – пошкоджена інфраструктура. Ситуація складна, пошкодження значні. Після усунення наслідків обстрілів та огляду пошкодженого обладнання, енергетики компанії роблять все можливе, щоб якнайшвидше його відновити, – повідомили у департаменті комунікацій ДТЕК Енерго. – Про точні терміни говорити наразі передчасно. Обладнання, що не зазнало серйозних пошкоджень наразі продовжує свою роботу. Для частини обладнання, що зазнало серйозних пошкоджень внаслідок ударів, відновлення може тривати від кількох тижнів до місяців. Тут багато залежить від наявності запчастин та швидкості виготовлення деталей, яких не достатньо у запасах».

Специфіка будови теплових електростанцій станцій у тому, що більшість обладнання виготовлене індивідуально, тому на повноцінне відновлення діяльності потрібен значний час і багато ресурсів.

«Збитки значні, і вони вимірюються сотнями мільйонів гривень, – кажуть у компанії. – У ДТЕК Енерго готувалися до подібних ситуацій і мають чіткий план дій. Енергетики компанії знаходяться на постійному зв’язку з «Укренерго», у разі потреби готові залучити усі доступні на ТЕС ДТЕК Енерго потужності для підтримання надійності української енергосистеми. Для цього ДТЕК Енерго завчасно підготував свої ТЕС до роботи в періоди пікових навантажень під час осінньо-зимового періоду. Завершено ремонти 19 енергоблоків, інвестовано понад 1,3 млрд грн. Планові ремонти тривають на 4 блоках, ще 3 заплановано реалізувати до кінця року. Усього ДТЕК планує виконати цього року 26 ремонтів».

Щодо відновлення експорту електроенергії з Бурштинської ТЕС до ЄС, то він буде можливий, якщо на українському ринку буде достатньо електроенергії.

«16 березня 2022 року українська енергосистема достроково синхронізувалася з ENTSO-E. Після об’єднання енергосистем можливість експорту до ЄС залежить від наявності профіциту електроенергії в усій енергосистемі України та дозволеної пропускної здатності, що розподіляється на відповідних аукціонах. Це питання належить до компетенції системного оператора – НЕК «Укренерго».