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SpaceX відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні

Starlink

SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв’язку Starlink в Україні

Про це йдеться у листі SpaceX до Пентагону, передає CNN

Компанія Маска заявила в листі, що «більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше».

«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав у листі директор з державних продажів SpaceX.

Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

14 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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