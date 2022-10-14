Путеводитель по Карибским банкам Сент-Китс и Невис

Если вы желаете открыть оффшорный банковский счет, Карибские банки на Сент-Китс и Невис подойдут лучшим образом.

Мы подготовили путеводитель по Карибским банкам на Сент-Китс и Невис. Также вы можете узнать об этих банках и их услугах более подробнее тут на сайте internationalwealth.info.

St Kitts-Nevis-Anguilla-National Bank (SKNA)

St Kitts-Nevis-Anguilla-National Bank или сокращенно SKNA основан в 1971 году и является старейшим национальным банком государства. Банк имеет в общей сложности шесть отделений. Этот банк имеет многоцелевые банкоматы, где клиенты могут вносить свои деньги, делать банковские переводы, пополнять счета телефонов, оплачивать счета и выполнять другие платежные операции.

Ниже приведены различные онлайн-операции для клиентов:

Получать онлайн-отчеты о транзакциях.

Перевод денег между счетами.

Оплата коммунальных услуг.

Автоплатежи.

Активировать и заблокировать дебетовые карты.

Инициировать межбанковские и международные переводы по системе SWIFT.

У банка также есть мобильное приложение.

Bank of Nevis (BON)

Функционируя в течение последних 37 лет, Bank of Nevis (BON) имеет в общей сложности четыре филиала и четыре банкомата на Сент-Китс и Невис. В целях расширения в прошлом году Банк Невиса также приобрел Королевский банк Канады в Сент-Китс и Невис.

Согласно правилам Карибского Банка Невиса, клиенты имеют лимит в размере 1500 восточнокарибских долларов в день для снятия наличных денег в банкомате, оплаты счетов по кредитной карте и перевода денег с одного счета на другой.

Онлайн-операции для клиентов, как правило, банк обрабатывает в течение 24 часов и взимает со своих клиентов сумму в размере 40,95 долларов США.

St Kitts Co-operative Credit Union

Кооперативный кредитный союз Сент-Китс или St Kitts Co-operative Credit Union, работающий уже более 30 лет, предоставляет клиентам различные банковские решения, такие как открытие текущих и сберегательных банковских счетов, а также выдача дебетовых карт, займов и кредитных карт. Клиенты этого Карибского банка должны учитывать, что им нужно внести сумму в размере 100 восточно-карибских долларов, чтобы активировать счет после открытия.

У этого Карибского банка есть только один филиал на Сент-Китс и Невис, но клиенты могут совершать большинство банковских операций онлайн — мобильное приложение, онлайн-банкинг, отправка запроса по электронной почте или по телефону. Клиенты также могут переводить деньги с одного банковского счета на другой, оплачивать свои кредиты, открывать новые счета или вносить изменения в свой профиль через онлайн-сервисы банка.

Nevis Cooperative Credit Union

Кооперативный кредитный союз Невиса (Nevis Cooperative Credit Union) создан около 50 лет назад исключительно для граждан и жителей Сент-Китс и Невис. Иностранцам не разрешается открывать банковский счет в этом Карибском банке.

Карибский банк Nevis Cooperative Credit Union позволяет клиентам использовать систему онлайн-банкинга и мобильное приложение для перевода денег банкам на другие счета клиентов и оплаты счетов. Но обратите внимание, что этот банк не разрешает международные банковские переводы.

Hamilton Reserve Bank

Один из самых известных банков среди иностранных граждан, Hamilton Reserve Bank — это международный Карибский банк на Невисе, который позволяет открывать ффшорные счета в десяти валютах. Этот Карибский банк также поддерживает постоянную связь с клиентами на восьми языках.

Онк не взимает комиссию за открытие счета и плату за обслуживание. Для функционального банковского счета отдельные клиенты должны внести на счет сумму в размере 50 000 долларов США.