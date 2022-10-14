Прогноз погоди на вихідні 15–16 жовтня: золота осінь дарує чудовий вікенд

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні в більшості регіонів України буде сонячною, а в деяких областях по-справжньому теплою. І жодних осінніх дощів!

Погода в суботу 15 жовтня

У суботу найтепліше буде на Закарпатті та в Івано-Франківській області — до +15…+17 °С. У решті західних областей та на півдні країни буде ясно, а повітря прогріється до +14…15 °С — якщо досі не влаштували осінній фотосет на тлі пожовклого листя, скористайтесь шансом, який дає природа! У Харкові та східних областях термометри покажуть +13…+14 °С, у північних та центральних — +11…+12 °С.

Парасольки не знадобляться в жодному регіоні — субота буде ясною. Лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Миколаївській областях небо затягнеться хмарами, але й там обійдеться без опадів.

Погода в неділю 16 жовтня

Неділя в більшості регіонів України буде такою ж комфортною. В Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях, а також в Одесі та на півдні країни день обіцяє бути сонячним, а термометри покажуть +16…+18 °С. У решті західних областей, а також на сході України повітря прогріється вдень до +13…+15 °С, опадів не передбачається. У центрі та на півночі очікується до +12…+13 °С, також без опадів.

Це ідеальний осінній день для сімейної прогулянки на природі, розслабленого відпочинку, шопінгу та посиденьок із друзями!

Погода в понеділок 17 жовтня

Початок нового тижня потішить усіх українців «золотою» осінньою погодою. Так, у Хмельницькій, Львівській, Черкаській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Волинській та Тернопільській областях повітря прогріється до +17…+20 °С. У південних областях стовпчики термометрів покажуть +17…+19 °С, східних та центральних — +16…+17 °С, північних — +12…+14 °С. Парасольки, як і раніше, не знадобляться — погода на початку тижня буде ясною, опадів не очікується в жодному регіоні.

Народні прикмети та вірування

Якщо 15 жовтня з дерев активно опадало листя, слов’яни вважали це ознакою скорих холодів. Дощ і холодний вітер цього дня вказували на те, що зима буде суворою.

Якщо на Дениса Позимника, 16 жовтня, стояла тепла погода, на холоди чекали не раніше 2 листопада. А ще стежили за галками: якщо крикливі птахи збивалися в зграї, найближчим часом можна було розраховувати на теплу погоду.