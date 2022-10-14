«Почали входити в революційну ситуацію»: чиновники й бізнесмени РФ спустошені

Російські чиновники та представники бізнес-еліт пригнічені через ситуацію в Росії, яка погіршується через війну, і починають говорити про можливу зміну влади.

Джерело: The Washington Post із посиланням на кількох російських високопоставлених чиновників і керівників бізнесу

Дослівно: «Деякі високопоставлені російські чиновники і представники ділової еліти спустошені та пригнічені – й очікують погіршення політичного та економічного клімату.

Якщо військова ескалація Путіна була частково спрямована на те, щоб приглушити заворушення, які вибухнули через невміле ведення війни, то її вплив може бути лише тимчасовим, сказали в інтерв’ю кілька чиновників і керівників бізнесу».

Деталі: Впливовий московський бізнесмен висловив сумнів у тому, що посилення ракетних атак Росією поліпшить для неї ситуацію на полі бою. Крім того, за словами бізнесменів і чиновників, навіть якщо внаслідок ударів вдасться завдати більшої шкоди енергосистемі України, а бойові дії затягнуться до морозної зими, виникають питання про те, скільки ракет залишилося в Росії.

«Нікого не влаштовує статус-кво… Зрозуміло, що військова або політична перемога неможлива. Але і програш теж неможливий. Це перетворюється на ситуацію в шахах, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за наступний, але неможливо не рухатися», — сказав російський чиновник.

За словами іншого державного чиновника, оптимізм літа, коли багато хто в еліті країни вірив, що «ми все повернемо і знайдемо вихід», повністю випарувався. «Люди бачать, що майбутнього немає», — сказав він.

Форсована мобілізація вже завдала удару по популярності Путіна – одній із головних основ його легітимності як президента, а коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

«Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві», — сказав він.

Колишній заступник голови Центрального банку Росії, який зараз живе в еміграції у США, Сергій Алексашенко зазначає, що «арсенал можливих дій Путіна дуже обмежений».

«Крім нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, у нього є можливість застосувати тільки тактичну ядерну зброю», — вважає він.

Однак, за словами московського бізнесмена, мало хто в Москві вважає, що Путін завдасть тактичного ядерного удару, тому що «тоді у нього не залишиться жодних карт», а Китай може заблокувати таку ескалацію. «Це скринька Пандори, яку [китайці] не хочуть відкривати», — сказав він.

Економісти і бізнесмени кажуть, що санкції починають дедалі сильніше бити по російській економіці, бюджет уже скорочується, а запропоноване країнами Групи семи обмеження цін на продаж російської нафти з грудня стане ще одним ударом.

На тлі очікувань нових і більш жорстких санкцій кожна погана новина з лінії фронту – це новий удар для російської економіки, зазначає інший представник московської бізнес-еліти.

«Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани», — сказав він.

За словами двох російських бізнесменів, колишня віра в те, що Росія зможе переспрямувати торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко тане. Казахстан почав блокувати вантажі, що перевозять європейські товари до Росії, а китайці теж почали зупиняти деякі поставки.

«Усі в повній фрустрації. Настрій дуже поганий», — сказав третій високопоставлений російський бізнесмен.

Видання зазначає, що представники московської еліти починають говорити про можливу зміну керівництва так, як вони ніколи не робили цього за більш ніж 20 років правління Путіна, хоча ніхто не може сказати, як і коли це може статися.

«Ми почали входити в революційну ситуацію… Усі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби хочуть, щоб війни не було взагалі. Настає час для зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю», — сказав один із чиновників.