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Мешканців Київщини попередили про вибухи

Український піротехнік

У Вишгородському районі Київської області 14 жовтня проводитимуть навчання для саперів

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

14 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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