У ДТЕК розповіли про наслідки обстрілів Бурштинської ТЕС Прогноз погоди на вихідні 15–16 жовтня: золота осінь дарує чудовий вікенд » Мешканців Київщини попередили про вибухи У Вишгородському районі Київської області 14 жовтня проводитимуть навчання для саперів Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі. «Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», — йдеться в повідомленні. У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.