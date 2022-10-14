Кремль «заспокоює» своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Росія, завдаючи ракетні удари по Україні, «заспокоює» російських націоналістів і своїх прихильників — ISW

Деталі: Оприлюднені повідомлення про перші смерті погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу російського військового командування.

Російські ЗМІ повідомили, що п’ятеро мобілізованих з Челябінська вже загинули на війні в Україні всього через три тижні після оголошення президентом Владіміром Путіним часткової мобілізації 21 вересня.

Кремль продовжує докладати зусиль, щоб відволікти увагу від мобілізації та військових невдач.

Також він продовжив тимчасове заспокоєння своїх націоналістичних спільнот шляхом нанесення ракетних ударів по Україні.

Також ISW зазначає, що російські війська продовжували завдавати ударів по критично важливих об’єктах української інфраструктури 13 жовтня.

Російські війська, на думку аналітиків інституту, ймовірно, продовжують використовувати іранські безпілотники Shahed-136 для підтримки масованих ударних кампаній по критично важливих об’єктах української інфраструктури через їх низьку ефективність в умовах активних бойових дій.

Крім того, ISW припускає, що погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на окремих ділянках.

Разом із тим призупинення наступальних операцій у районах Донецької області (фактично єдиних в Україні, де російські війська ведуть наступальні операції) ще більше ускладнить намагання Росії захопити додаткові території і, ймовірно, сприятиме подальшому погіршенню морального духу та загальному виснаженню військового потенціалу.

Основні висновки ISW: