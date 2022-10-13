Містам слід підготуватися до можливих відключень водопостачання Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше » Зеленський оголосив про створення фінансового «Рамштайну» Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід консолідується у підтримці для України та створює фінансовий «Рамштайн» Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні. «Щойно взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу», — йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.