Україна має відновити кордони в межах 1991 року — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за відновлення кордонів України відповідно до 1991 року і вважає, що в майбутньому необхідні переговори з РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю France 2, пише «Європейська правда».

«Цілі зрозумілі — відновити кордони 1991 року. Тому питання полягає в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. Те, що ми даємо їм зброю, не означає, що ми можемо вирішувати за них», — сказав Макрон.

За його словами, інтересах України та Росії в певний момент повернутися за стіл переговорів.

«Ми хочемо допомогти українцям вистояти, зберегти Європу об’єднаною і посадити їх за стіл переговорів з Росією. Переговори не означають здатися», — сказав він.