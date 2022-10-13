Україна має відновити кордони в межах 1991 року — Макрон 420 окупантів, 33 безпілотники та 6 гелікоптерів: втрати РФ в Україні за добу » Росіяни атакували дронами-камікадзе об’єкти критичної інфраструктури Київщини Вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області Таку інформацію підтвердив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. «Три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району. Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. В результаті вибухів сталось займання», — написав він. За попередніми даними, потерпілих немає. Раніше про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко: «Київщина. Чергові удари дронів-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів». А в Макарівській селищній громаді підтвердили приліт. «Є приліт по нашій громаді», — йдеться в повідомленні. Вранці 13 жовтня очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що удари прийшлися по одній із громад області. Жителів закликають перебувати в укриттях під час тривоги, а також не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.