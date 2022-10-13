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Росіяни атакували дронами-камікадзе об’єкти критичної інфраструктури Київщини

атака дронами Київщини

Вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області

Таку інформацію підтвердив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району. Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. В результаті вибухів сталось займання», — написав він.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Раніше про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко: «Київщина. Чергові удари дронів-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів».

А в Макарівській селищній громаді підтвердили приліт.

«Є приліт по нашій громаді», — йдеться в повідомленні.

Вранці 13 жовтня очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що удари прийшлися по одній із громад області.

Жителів закликають перебувати в укриттях під час тривоги, а також не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.

13 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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