Росіяни атакували дронами-камікадзе об’єкти критичної інфраструктури Київщини

Вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області
Таку інформацію підтвердив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району. Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. В результаті вибухів сталось займання», — написав він.
За попередніми даними, потерпілих немає.
Раніше про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко: «Київщина. Чергові удари дронів-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів».
А в Макарівській селищній громаді підтвердили приліт.
«Є приліт по нашій громаді», — йдеться в повідомленні.
Вранці 13 жовтня очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що удари прийшлися по одній із громад області.
Жителів закликають перебувати в укриттях під час тривоги, а також не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.
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