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Містам слід підготуватися до можливих відключень водопостачання

питна вода

Окупанти можуть завдати ударів по об’єктах водопостачання, тож українці мають бути готові до перебоїв з водою

Про це попередив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький на брифінгу в Media Center Ukraine.

Він зазначив, що об’єкти водопостачання — це важлива критична інфраструктура, тож ворог цілком може завдати по них удари.

«Містам треба підготуватися до можливих відключень об’єктів водопостачання і розробити дієві заходи у розв’язання питання забезпечення мешканців міст водою», — заявив Новицький.

Він відзначив, що у містах із населенням до 400 тис. осіб об’єктам водної інфраструктури достатньо генераторів, аби забезпечити подачу води, в той час як ситуація в великих містах гірша, а тому потребує розробки додаткових заходів.

13 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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