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Марон виключив ядерну відповідь Франції у разі ядерного удару РФ по Україні

Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

Про це заявив президент Еммануель Макрон в інтерв’ю France 2, пише «Європейська правда».

«Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання», – сказав Макрон.

На уточнення журналіста, що це не призведе до ядерної відповіді Франції, Макрон відповів ствердно: «Це – очевидно».

«Я завжди говорив французам правду…Росія має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це», – сказав Макрон.

Макрон також заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

13 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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