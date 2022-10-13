420 окупантів, 33 безпілотники та 6 гелікоптерів: втрати РФ в Україні за добу

З 24 лютого до 13 жовтня окупанти втратили близько 63,8 тис. військових, 5167 бронемашин, 1182 дрони та 240 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 63,8 тис. (+420) окупантів;
- танків — 2511 (+6) од.;
- бойових броньованих машин — 5167 (+11) од.;
- артилерійських систем — 1556 (+17) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 357 (+2) од.;
- засобів ППО — 183 (+0) од.;
- літаків — 268 (+0) од.;
- гелікоптерів — 240 (+6) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1182 (+33) од.;
- крилатих ракет — 316 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 3935 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 140 (+0) од.
Упродовж 12 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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