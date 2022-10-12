ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни » ЗАЕС повністю знеструмлена – Енергоатом Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах — окупанти пошкодили підстанцію. Джерело: Енергоатом Дослівно: «12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори». Деталі: Повідомляється, що Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії. Енергоатом відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії. Таким чином окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою. Пропагандисти заявляють, що запускати Запорізьку АЕС найближчим часом не планують.