ЗАЕС повністю знеструмлена – Енергоатом

Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах — окупанти пошкодили підстанцію.
Джерело: Енергоатом
Дослівно: «12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори».
Деталі: Повідомляється, що Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.
Енергоатом відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.
Таким чином окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.
Пропагандисти заявляють, що запускати Запорізьку АЕС найближчим часом не планують.
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