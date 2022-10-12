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ЗАЕС повністю знеструмлена – Енергоатом

Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах — окупанти пошкодили підстанцію.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: «12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори».

Деталі: Повідомляється, що Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

Енергоатом відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.

Таким чином окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.

Пропагандисти заявляють, що запускати Запорізьку АЕС найближчим часом не планують.

12 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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