Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України У Запоріжжі прогриміли вибухи » В Україну прибули 4 додаткові HIMARS від США У вівторок, 11 жовтня, в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. «4 додаткових HIMARS від наших америкаських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну III і американському народу. Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Рамштайн-6, куди я збираюся завтра. Далі буде», — написав Резніков.