У Запоріжжі прогриміли вибухи

У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
О 00:18 голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
У Запорізькій області та Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 23:57. Жителі обласного центра майже одразу почули потужні вибухи.
Станом на 00:05 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті.
О 00:04 губернатор Олександр Старух заявив про ракетну небезпеку.
Leave a Reply