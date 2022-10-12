В Україну прибули 4 додаткові HIMARS від США На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики » У Запоріжжі прогриміли вибухи У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи Про це повідомляє Еспресо.TV. О 00:18 голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. У Запорізькій області та Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 23:57. Жителі обласного центра майже одразу почули потужні вибухи. Станом на 00:05 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті. О 00:04 губернатор Олександр Старух заявив про ракетну небезпеку.