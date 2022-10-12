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У Запоріжжі прогриміли вибухи

У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 00:18 голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

У Запорізькій області та Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 23:57. Жителі обласного центра майже одразу почули потужні вибухи.

Станом на 00:05 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті.

О 00:04 губернатор Олександр Старух заявив про ракетну небезпеку.

12 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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