США закликали понад 100 країн підтримати резолюцію щодо засудження анексїі Росією територій України

Про це пише CNN.

«Мова йде про те, щоб колективно сказати «ні» прямому порушенню Статуту ООН, сказати «ні» спробі вкрасти землю шляхом застосування сили», — наголосив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд провели віртуальну зустріч із представниками понад 100 країн, щоб закликати їх підтримати резолюцію про засудження російської анексії територій України. Представники адміністрації президента США Джо Байдена націлені отримати 100 голосів «за». Для ухвалення документа необхідна підтримка від двох третин держав.

У США очікують, що РФ виступить проти резолюції, проте спостерігатимуть і за іншими країнами, які не підтримають документ. Зокрема, за Індією, яка минулого тижня утрималася від голосування в Радбезі ООН щодо цього ж питання.