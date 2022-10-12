Росіяни вдарили по Нікопольщині понад 100 снарядами: поранено дитину та двох жінок, пошкоджено близько 30 будинків

У ніч на 12 жовтня росіяни понад 100 разів вгатили по Нікопольському району, поранили дитину, двох жінок, пошкодили будинки, дитсадки, школу
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
РФ усю ніч била по Нікополю й випустила по місту понад 100 снарядів. Один із них влучив у приватний будинок, поранив 6-річну дівчинку з мамою. Також постраждала ще одна жінка. Усі вони у важкому стані перебувають у лікарні.
Крім того, окупанти пошкодили в місті понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, газогони та лінії електропередачі, два підприємства, два дитсадки, школу, магазини й офіс благодійної організації.
У Марганецькій і Мирівській громадах люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюють.
- У ніч на 9 жовтня, окупанти випустили по містах і селах Марганецької та Нікопольської
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