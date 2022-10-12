Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

Герман Галущенко, фото з його Facebook

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Джерело: Герман Галущенко в інтерв’ю CNN

Деталі: За словами міністра, «вперше з початку війни» Росія «драматично націлилася» на енергетичну інфраструктуру.

Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи «допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі».

Він додав, що Україна намагається «швидко відновити постачання з інших джерел».

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це «один із варіантів, що розглядаються».

Міністр зазначив, що українська енергетична система «все ще стабільна», але закликав партнерів надати «системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру».

Пряма мова: «Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції».