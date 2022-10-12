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NASA змогла змінити рух астероїда

Запущений NASA космічний апарат DART зумів змінити траєкторію астероїда «Діморфос» — це перший випадок, коли людство змінило рух небесного тіла.

Джерело: Reuters

Деталі: Місія вартістю 330 млн доларів, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарної оборони, покликаної запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Результати спостережень за допомогою телескопа, представлені NASA у Вашингтоні, підтвердили, що DART досяг своєї головної мети: змінити напрямок руху астероїда.

Астрономічні вимірювання, проведені за останні два тижні, засвідчили, що «Діморфос» опинився дещо ближче до уп’ятеро батьківського астероїда «Дідімос», навколо якого він обертається, а орбітальний період скоротився на 32 хвилини. Учені передбачали, що удар DART скоротить орбітальний шлях «Діморфоса» щонайменше на 10 хвилин, але успішною вважалася б зміна на 73 секунди. Тож фактична зміна більш ніж на півгодини, з похибкою плюс-мінус дві хвилини, перевершила очікування. Reuters пише, що додатковим фактором зрушення може бути склад «Діморфоса».

Астероїд розміром з «Діморфос» не становив би загрози для всієї планети, але у разі прямого влучання міг би зрівняти із землею велике місто. На думку вчених, астероїди меншого розміру трапляються набагато частіше і становлять більшу, в теорії,  небезпеку в найближчій перспективі.

12 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

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