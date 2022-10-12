У Запоріжжі прогриміли вибухи Світло повернулося у понад 3500 населених пунктів, ще 300 досі знеструмлені » На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики pixabay У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві. Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook Пряма мова: «Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг». Деталі: 11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги. Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу: 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00

2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00 Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць. При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години. У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.