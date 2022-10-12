Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни

З 24 лютого до 12 жовтня окупанти втратили близько 63 380 військових, 5181 бронемашину, 1129 дронів і 315 крилатих ракет
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу — близько 63380 (+270) окупантів;
- танків — 2505 (+1) од.;
- бойових броньованих машин — 5181 (+19) од.;
- артилерійських систем — 1507 (+11) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 355 (+2) од.;
- засобів ППО — 182 (+1) од.;
- літаків — 268 (+0) од.;
- гелікоптерів — 235 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1129 (+15) од.;
- крилатих ракет — 315 (+20) од.;
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 3927 (+11) од.;
- спеціальної техніки — 136 (+0) од.
Упродовж 11 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
«Увага! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра (13 жовтня, — ред.), до вже скорегованих будуть додані втрати ворога за попередню добу», — наголосили в Генштабі.
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