Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу — близько 63380 (+270) окупантів;

танків — 2505 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 5181 (+19) од.;

артилерійських систем — 1507 (+11) од.;

реактивних систем залпового вогню — 355 (+2) од.;

засобів ППО — 182 (+1) од.;

літаків — 268 (+0) од.;

гелікоптерів — 235 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1129 (+15) од.;

крилатих ракет — 315 (+20) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 3927 (+11) од.;

спеціальної техніки — 136 (+0) од.

Упродовж 11 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

«Увага! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра (13 жовтня, — ред.), до вже скорегованих будуть додані втрати ворога за попередню добу», — наголосили в Генштабі.