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Укрзалізниця попередила про затримку 37 потягів

Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила, що деякі рейси сьогодні затримаються на 30 і більше хвилин

Про це компанія написала в телеграмі.

Станом на 08:30 за звичним графіком рухається 40 поїздів. 14 рейсів затримуються на час до 30 хв, а ще 23 — на час від 30 хв і більше.

«Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів», — ідеться в повідомлені.

Також зазначили, що київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, а рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізували, напругу в контактній мережі відновили.

Крім того, Укрзалізниця нагадала, що слідкувати за затримками потягів можна слідкувати на сайті, у чат-ботах УЗ у розділі «онлайн-табло» та в застосунку.

11 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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