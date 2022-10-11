Укрзалізниця попередила про затримку 37 потягів

Про це компанія написала в телеграмі.

Станом на 08:30 за звичним графіком рухається 40 поїздів. 14 рейсів затримуються на час до 30 хв, а ще 23 — на час від 30 хв і більше.

«Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів», — ідеться в повідомлені.

Також зазначили, що київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, а рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізували, напругу в контактній мережі відновили.

Крім того, Укрзалізниця нагадала, що слідкувати за затримками потягів можна слідкувати на сайті, у чат-ботах УЗ у розділі «онлайн-табло» та в застосунку.