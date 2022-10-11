Українські воїни знищили 13 дронів Shahed-136 за 3,5 години

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначили військові, повітряну тривогу на великій частині України пообіді 10 жовтня було оголошено передусім через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області РФ та з території Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ за три з половиною години, від 15:00 до 18:30, знищили 13 «шахідів».

9 Shahed-136 вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр».

На Сході України зенітники повітряного командування «Схід» знищили ще чотири Shahed-136