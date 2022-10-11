Германия собирается отправить в Украину современные системы ПВО

Власти Германии сообщили, что намерены отправить в Украину новые системы ПВО. По словам производителя, компании Diehl BGT Defence, комплексы IRIS-TSLM предназначены для «защиты населения, критически важных зданий, объектов, а также наземных войск от ударов с воздуха».

Именно такие системы Украина просит предоставить ей с самого начала конфликта.

Эти комплексы ПВО используют навигационные системы GPS и INS и получают постоянные целеуказания со станции слежения.

Дополнительной их чертой является система инфракрасного наведения, позволяющая вести борьбу с такими целями, как вертолеты, самолеты, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ракеты класса «воздух-земля».

Но главным вопросом остается то, как много таких комплексов передадут Украине, и когда именно.

Поставки должны стать частью программы постепенного приведения ВСУ к западным стандартам, начатой после российского военного вторжения в феврале этого года.

В настоящее время на вооружении Украины стоят ракетные комплексы советских времен дальнего радиуса действия С-300 и комплексы Бук-M1. Немецкие системы ПВО считаются значительно более продвинутыми по сравнению с этими советскими системами.

Пока что самые крупные военные поставки в Украину — на 17 млрд долларов — сделали США. Объем британской помощи составил около 2,6 млрд долларов.