«Бавовна» у Джанкої. Вибух пролунав у вертолітній частині, є загиблі й поранені

Про це повідомляють місцеві кримські пабліки.

Одне з перших повідомлень про вибух з’явилось у мережі біля 17:28. Жителі міста стверджували, що звук був досить гучний.

Зазначають, що вибух стався в районі військової частини.

За даними телеграм-каналу «Кримский ветер», у військовій частині розташований 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ.

Зазначається, що внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти. Зокрема, було зафіксовано понад 20 машин швидкої допомоги, які проїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1 у Севастополі.

Російське державне агентство «Кримінформ» повідомило У Джанкої в результаті падіння ракети або безпілотника постраждала 11-річна дівчинка, суттєво пошкоджено два житлові будинки.

Севастопольське видання «ForPost» уточнило, що 11-річна дівчинка отримала поранення у плече після того, як вибуховою хвилею у будинку винесло шибки.

Офіційних заяв з української сторони поки немає.