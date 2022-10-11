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ЄС запустив онлайн-сервіс з пошуку роботи для переселенців з України

ЄС запустив онлайн-сервіс з пошуку роботи для переселенців з України
 
Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters .
Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою «Кадровий резерв ЄС» дозволить особам, які переміщені в результаті вторгнення росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні більш ніж 4 тисячам роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.
Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт заявив, що до пілотного проекту приєдналися п’ять країн ЄС, включаючи Польщу, в якій перебуває найбільше українських біженців.
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«Для роботодавців у ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в багатьох секторах, це може бути важливим ресурсом, на який можна спиратися», — сказав він.
Пілотний інструмент пошуку роботи під управлінням Європейського агентства з праці доступний англійською, українською та російською мовами та пов’язаний із мережею служб зайнятості ЄС із більш ніж 3 мільйонами вакансій.
11 октября, 2022 | Category: Культура, Общество, Статьи

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