Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що 10 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали вибухи
Про це він пише у своєму телеграмі.
Він наголошує не покидати укриття.
О 09:33 про вибухи повідомляло «Суспільне Полтава».
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В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що 10 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали вибухи
Про це він пише у своєму телеграмі.
Він наголошує не покидати укриття.
О 09:33 про вибухи повідомляло «Суспільне Полтава».
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