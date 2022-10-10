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В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи

Київ

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що 10 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали вибухи

Про це він пише у своєму телеграмі.

Він наголошує не покидати укриття.

О 09:33 про вибухи повідомляло «Суспільне Полтава».

10 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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