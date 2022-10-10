Росіяни вдари по центру Києва, є загиблі й травмовані РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівщини » В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що 10 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали вибухи Про це він пише у своєму телеграмі. Він наголошує не покидати укриття. О 09:33 про вибухи повідомляло «Суспільне Полтава».