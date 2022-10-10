У Кремлі з’явилась партія антимобілізації, її очолює Кирієнко

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.

«У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З’явилася партія антимобілізації, до якої долучений Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Це партія намагається «з’їсти» тих, хто відповідає за мобілізацію — Шойгу та Патрушева», — зазначив він.

За словами Пономарьова, ця група хоче Золотова призначити міністром оборони і щоб Кадиров став наступником Золотова на чолі Росгвардії.

«Це насправді величезна небезпека для самого Путіна, тому що, якщо Кадиров вийде на федеральний рівень, це суттєво. Рішення змінити Шойгу, я вважаю, що воно є, а рішення щодо призначення Золотова та Кадирова немає», — підсумував опозиціонер.