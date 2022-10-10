У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї

Про це Reuters пише із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Північна Корея випустила дві балістичні ракети вранці 9 жовтня, про це сказали офіційні особи в Сеулі й Токіо, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.

Пхеньян заявив, що навчання проводилися як попередження після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і «це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни».

У KCNA наголошують, що різноманітні випробування імітували націлювання на об’єкти військового управління, завдання ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на Півдні країни.

«Ефективність і практична боєздатність наших ядерних сил були повністю продемонстровані, оскільки вони повністю готові вражати й знищувати цілі в будь-який час з будь-якого місця», – пише KCNA.